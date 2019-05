Souschef Bocuse d’Or lanceert eigen foodtruck Cecile: “Ode aan mijn grootmoeder” Anthony Statius

09u16 19 Deinze Piet Vande Casteele, de 21-jarige souschef die het in januari schopte tot in de finale van de Bocuse d’Or, heeft een eigen foodtruck. Hij toverde een oude caravan om tot Cecile, een culinaire ode aan zijn overleden grootmoeder.

Eind januari stond Piet Vande Casteele samen met chef-kok Lode De Roover en coach Jo Nelissen in de finale van de Bocuse d’Or in Lyon. Het Belgische team behaalde een mooie achtste plaats op dit WK van de gastronomie, maar ondertussen heeft de jonge commis uit Grammene niet stilgezeten.

“Na de finale heb ik redelijk wat telefoontjes gekregen met jobaanbiedingen, maar ik had op voorhand beslist om eerst mijn eigen ding te doen”, zegt Piet. “Zo heb ik de voorbije maanden gewerkt aan mijn foodtruck en maandagavond heb ik die voor het eerst voorgesteld aan vrienden en familie. Ik heb een oude caravan omgebouwd tot een multifunctionele foodtruck met twee luiken, zodat ik tegelijkertijd een bar en keuken kan presenteren. Er is geen vast concept, de enige vereiste is dat ik kwaliteit wil brengen. Van warme en koude hapjes op een receptie tot een zomerbarbecue of cocktailavond, met deze foodtruck kan ik alle kanten uit, zolang het toegankelijk is voor iedereen.”

Piet doopte zijn culinaire caravan Cecile, naar zijn recent overleden grootmoeder. “Cecile kon zelf zeer goed koken”, aldus Piet. “Ze zei altijd dat ze kon ruiken wanneer een gerecht nog wat kruiden nodig had. Dit project is een eerbetoon aan haar. Ik focus me vooral op privé-evenementen, maar ook voor kleinere festivals ben ik zeker beschikbaar. Dit is voor mij een leerproces van onbepaalde duur. Zolang de foodtruck draait en zolang ik het graag doe, ga ik verder.”

Meer info via info@duchateau-catering.be en www.duchateau-catering.be.