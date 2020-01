Souplex wordt opnieuw Winterbär Anthony Statius

11u13 1 Deinze Klinken op het nieuwe jaar kan komend weekend in zaal Souplex in Deinze. Daan Boydens en zijn team toveren de zaal om tot een gezellige Winterbär, waar je met familie, vrienden of collega’s terechtkan voor een drankje en een hapje.

Voor het vierde jaar op rij organiseert zaal Souplex het evenement Winterbär. “Iedereen is op donderdag 2, vrijdag 3 en zaterdag 4 januari welkom en dit telkens vanaf 17 uur”, zegt Daan Boydens. “In Winterbär kan je terecht voor muziek, drankjes en hapjes en dit in een gezellig kader. Voor de kindjes blijft de speeltuin boven Souplex die dagen uitzonderlijk open tot 22 uur. De toegang is gratis en inschrijven is niet nodig.”

“Op zondag 5 januari is er van 10.30 tot 13.30 uur de allereerste nieuwjaarsbrunch in samenwerking met Happetijt. Deze brunch kost 25 euro per persoon en daarnaast zijn er aparte formules voor kinderen. De plaatsen zijn beperkt en reserveren kan via info@happetijt.be of 0498/81.30.08.”

Meer info via de Facebookpagina van ‘Winterbär Souplex’.