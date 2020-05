Solidariteitsactie ‘T Groen Beleven is een groot succes: “Meer dan 1.000 plantjes voor bewoners en personeel rusthuizen Aalter en Nevele” Anthony Statius

08 mei 2020

10u31 0 Deinze De solidariteitsactie van Amarylis Meuninck van het tuinbouwbedrijf ’T Groen Beleven uit Nevele is een groot succes geworden. Samen met haar papa Goderik kwam het meisje vrijdag honderden graslelies leveren aan de bewoners en het personeel van de woonzorgcentra Veilige Have in Aalter en Ter Leenen in Nevele. De opbrengst en nog eens 200 plantjes werden aan de kansarmenorganisaties De Zonnebloem en De Toevlucht geschonken.

Amarylis Meuninck zette een actie op poten om ouderen en minderbedeelden te steunen tijdens de coronacrisis. Voor 5 euro kon iedereen een plantje schenken aan de bewoners van de rusthuizen Veilige Have in Aalter of Ter Leenen in Nevele. “Er hebben zodanig veel mensen onze actie gesteund, dat we ook het personeel van beide woonzorgcentra een plantje kunnen schenken”, zegt Amarylis. “

Vrijdagochtend kwamen Amarylis en haar papa Goderik eerst plantjes leveren in Ter Leenen in Nevele. “We hebben graslelies mee voor de 76 bewoners en de 88 personeelsleden. Voor Aalter hebben we 325 plantjes voor de bewoners en 315 exemplaren voor het personeel. Een deel van de opbrengst van de actie gaat naar vzw De Zonnebloem vzw en vzw De Toevlucht, twee organisaties die zich inzetten voor de ondersteuning van de minderbedeelden in onze samenleving. Aan beide organisaties schenken we een cheque van 825 euro én daarbovenop schenken we nog eens 120 plantjes aan gezinnen uit Aalter en 80 plantjes aan gezinnen uit Nevele. Onze actie is dus een groot succes geworden en ik wil iedereen bedanken die ons gesteund heeft”, besluit Amarylis.