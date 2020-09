Snoeiles aan het Snoezelpad Anthony Statius

09 september 2020

10u22 0 Deinze VELT-Leieland organiseert op zaterdag 12 september een snoeiles aan het Snoezelpad in Nevele. Samen met professioneel boomverzorger Wouter Demey leer je jonge fruitbomen verzorgen en snoeien.

Gezien de coronamaatregelen wordt het aantal deelnemers beperkt en zal het dragen van een mondmasker verplicht zijn. Het Snoezelpad gelegen aan De Klaverhoeve, Vaart Rechts 20 in Nevele, is enkel bereikbaar te voet of per fiets via de parking van Sporthal Oostbroek. Voor mensen die eventueel een lift wensen vanaf parking Oostbroek kan dit via reservatie.

De toegangsprijs voor leden en niet-leden bedraagt 5 euro. Inschrijven kan via info.leieland@velt.be.