Snelheidscontrole klist 15 procent van chauffeurs Wouter Spillebeen

03 september 2019

14u04 0 Deinze Bij een snelheidscontrole afgelopen zaterdag reden 15,5 procent van de chauffeurs te snel in de politiezone Deinze-Zulte-Lievegem. De grootste overtredingen werden in Deinze geregistreerd.

742 chauffeurs passeerden zaterdag langs de flitscamera van politiezone Deinze-Zulte-Lievegem. 115 van hen reden er te snel. Op de Tieltsesteenweg in Deinze, waar de maximumsnelheid 70 kilometer per uur bedraagt, reed de grootste overtreder 107 kilometer per uur. In de Dentergemstraat, waar 50 kilometer per uur toegestaan is, reed een laagvlieger 88 per uur. De overtreders kunnen een boete in de bus verwachten.