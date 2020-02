Snel Logistics verkozen tot Transporteur van het Jaar Anthony Statius

22 februari 2020

15u33 0 Deinze Het transportbedrijf Snel Logistics Solutions uit Deinze heeft de trofee van Transporteur van het Jaar 2020 gewonnen. Deze award werd donderdag uitgereikt t ijdens de Transport & Logistics Awards van TransportMedia.

Snel Logistics Solutions, het familiebedrijf van Peter en Gert Snel uit Deinze, behaalde in 2011 de titel van Transporteur van het Jaar en ook dit jaar mocht men deze award in de wacht slepen.

“Zowel op het vlak van IT, personeelsbeleid, klantenservice, veiligheid en milieu wensen wij een voortrekkersrol te spelen”, zegt bedrijfsleider Gert Snel. “Ons bedrijf is gevestigd in de E3-laan in Deinze en we hebben vestigingen in Kruisem, Ham-Tessenderlo en in het Nederlandse Weert. Als een van de eersten rijden wij met lange voertuigen en vorig jaar mochten we de eerste Belgische Diamanten Ridder van de Weg, een chauffeur die twintig jaar lang schadevrij reed, feliciteren. Bovendien behaalden wij als een van de eersten een Lean and Green Star-Award voor onze inspanningen voor het reduceren van onze CO2-uitstoot.”