Sneeuwpoppen Leieparel brengen 2.107 euro op voor Ten Dries Anthony Statius

19 februari 2020

13u14 0 Deinze De sneeuwpoppen van de zesdejaars van VBS Leieparel hebben een aardige som opgebracht. Woensdag gingen de meisjes een cheque van 2.107 euro overhandigen aan MFC Ten Dries, het centrum voor mensen met een beperking in Landegem.

Tijdens de herfstvakantie vorig jaar sloegen enkele meisjes van het zesde leerjaar van basisschool Leieparel in Deinze aan het knutselen. In het kader van de Warmste Week maakten ze maakten sneeuwpoppen door dikke, witte sportsokken op te vullen met rijst en daarna te versieren met kleine mutsen, sjaals en kleurrijke knopen.

“Uiteindelijk hebben we vijfhonderd sneeuwmannetjes gemaakt”, zeggen de meisjes. “Deze hebben we verkocht aan familieleden, vrienden en kennissen. We hadden maar een doel voor ogen en dat was om de opbrengst te schenken aan MFC Ten Dries in Landegem. We hebben dit jaar kennisgemaakt met een lieve dame, mevrouw Carine, die in Ten Dries werkt en ook inonze school kinderen begeleidt.”

De meisjes kregen op woensdag 19 februari een rondleiding in Ten Dries en achteraf overhandigden ze een cheque van 2.107, 98 euro.