Smatch wil vier winkels in de regio Meetjesland-Deinze sluiten: dertig banen bedreigd Anthony Statius

03 september 2019

17u43 0 Deinze De Smatch-winkels van Deinze, Ertvelde, Waarschoot en Zomergem moeten de deuren sluiten. In de vier filialen werken zo’n dertig mensen en hun toekomst is voorlopig onzeker. “Een bittere pil om te slikken, maar niet geheel onverwachts: er is veel concurrentie en Smatch voert een slechte prijzenpolitiek”, zegt Sven De Scheemaeker, vakbondsverantwoordelijke bij ACV Puls.

De directie van de supermarkten Match en Smatch wil zestien van zijn 111 supermarkten in België sluiten. Daardoor zijn de jobs van 210 van de 2.500 werknemers in de winkels en de centrale diensten bedreigd. De regio Meetjesland-Deinze wordt bijzonder hard getroffen door deze beslissing want van de zestien winkels die moeten sluiten, gaan er in deze streek maar liefst vier dicht. Het gaat om de winkels in Deinze, Ertvelde, Waarschoot (Lievegem) en Zomergem (Lievegem). De andere Match- en Smatch-filialen liggen in Dinant, Erquelinnes, Eupen, Geldenaken, Moustier-sur-Sambre, Nijvel, Spa, Ingelmunster, Jupille, Koksijde, Ougrée en Merchtem.

Match en Smatch zijn merken van de Belgische groep Louis Delhaize. In een mededeling laat de directie weten dat de winkels voor grote uitdagingen staan en dat de nettoresultaten sinds 2013 negatief zijn. Vorig jaar was er een verlies van 22 miljoen euro. De directie lanceert een transformatieplan waarbij ze zeven Match winkels en negen Smatch winkels wil sluiten. In de winkels komen daardoor 146 banen op de tocht te staan en in de centrale diensten 64 banen. De directie zegt naakte ontslagen zoveel mogelijk te willen beperken.

In de getroffen Smatch-winkels werd het personeel dinsdagochtend op de hoogte gebracht. In de winkel aan het station van Deinze konden de werknemers niet veel meer info geven. “Het is een bommetje die ontploft is, maar we weten zelf ook niets meer. Hoelang de winkel nog openblijft, of we ergens anders aan de slag kunnen; we kunnen het echt niet zeggen”, klinkt het.

Bij ACV Puls had men de bui al langer zien hangen. Vakbondsverantwoordelijke Sven De Scheemaeker: “We zijn verrast dat het nog zo lang geduurd heeft, gezien het bedrijf het moeilijk heeft sinds 2013. We bekijken deze beslissing met gemengde gevoelens. Aan de ene kant is er het banenverlies in de winkels waar men nog weinig toekomst in ziet, maar aan de andere kant wil men wel investeren (40 miljoen euro, nvdr.) in onder andere de herinrichting van winkels. Het grootste probleem is de harde concurrentie van andere supermarktketens, die zich allemaal in de buurt bevinden. In het geval van Deinze is de omzet van de Smatch-winkel met de helft gedaald, sinds er enkele jaren geleden wat verderop een Albert Heijn-filiaal gekomen is. Een andere factor, die daarmee samenhangt, is de slechte prijzenpolitiek van Smatch; zij zijn voor vele producten vaak de duurste.”

“Er is volgende week vrijdag sociaal overleg gepland”, vervolgt Sven De Scheemaeker. “In het kader van de wet- Renault zullen we er alles aan doen om het aantal naakte ontslagen te beperken en ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk werknemers aan de slag kunnen in Smatch-filialen in de buurt. Voor de mensen die op straat komen te staan moet er een financieel vangnet komen.”