Smaakbureau VG Sensory schenkt laptops aan kansarme kinderen Anthony Statius

17 april 2020

13u22 6 Deinze Na een online oproep van de stad Deinze heeft het bedrijf VG Sensory drieëntwintig laptops geschonken aan het corona-hulpplatform ‘Deinze helpt’. De laptops zullen via het sociaal huis gratis ter beschikking gesteld worden aan schoolgaande kinderen die niet over een computer of laptop beschikken.

“Nu de scholen gesloten zijn, krijgen de meeste leerlingen via hun leerkrachten online taken en oefeningen, maar dat is niet voor elk kind zo vanzelfsprekend”, zegt schepen van Onderwijs Trees Van Hove (CD&V). “Niet ieder gezin beschikt namelijk over voldoende financiële middelen om een computer of laptop aan te kopen. Daarom hebben we met ons hulpplatform Deinze helpt een oproep gedaan naar laptops en dankzij VG Sensory kunnen we er nu 23 uitdelen aan kansarme gezinnen.”

VG Sensory uit de Tolpoortstraat organiseert testen waarbij consumenten worden uitgenodigd om producten, concepten of verpakkingen te beoordelen. Hiervoor hebben ze testlabo’s in Deinze en in Gembloux met in totaal 26 testcabines met elk een laptop waarop een vragenlijst wordt doorlopen. “Door een update van de software waren de laptops eind vorig jaar aan vervanging toe”, zegt Test & Office Manager Sabine Deleersnyder. “Ons hart voor de circulaire economie verhinderde ons om de laptops zomaar te vernietigen en daar zijn we nu heel blij om, want we kunnen ze schenken aan mensen die ze goed kunnen gebruiken.”

Marleen Vanlerberghe, voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst, vult aan: “De dienst ICT van de stad zorgde ervoor dat de laptops volledig gewist werden en dat er open software op geïnstalleerd werd, zodat ze onmiddellijk bruikbaar zijn. Het sociaal huis zal deze laptops gratis ter beschikking stellen aan de meest kwetsbare Deinse gezinnen met schoolgaande kinderen.”