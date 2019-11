Slimme beker betaalt automatisch waarborg terug Redactie

27 november 2019

Gedaan met wachtrijen aan de toog om je herbruikbare beker en ingewikkelde toestanden nadat er iemand getrakteerd heeft - want wie krijgt de waarborg van de bekers terug? Volgend jaar brengt een Vlaams bedrijfje, Goodless, een slimme beker op de markt, de SmartCup. Daarin zit een chip die gekoppeld is aan de betaalgegevens van diegene die trakteert. Worden alle bekers mooi in een speciale collector of SmartBin gedeponeerd, dan krijgt die persoon automatisch de waarborg terug. "Van een lokale scoutsfuif tot festivals: vanaf volgend jaar kan de SmartCup-beker overal ingezet worden", zegt uitvinder Sander Van Waes (29) uit het Oost-Vlaamse Merendree. Vanaf volgend jaar zijn wegwerpbekers verboden op Vlaamse evenementen.