Slechts 600 supporters welkom in stadion SK Deinze Anthony Statius Hans Fruyt

11 september 2020

16u00 2 Deinze Voorlopig zijn er maar zeshonderd supporters welkom tijdens de thuiswedstrijden van SK Deinze. Aanvankelijk mochten er zaterdag zevenhonderdvijftig mensen naar de wedstrijd tegen RWDM komen kijken, maar dit aantal werd teruggeschroefd.

Begin deze week kon je al lezen dat de supporters van SK Deinze weer welkom zijn in het Burgemeester Van De Wiele-stadion. Van de stad Deinze kreeg de club toestemming om zevenhonderdvijftig voetbalfans toe te laten, maar dit aantal wordt nu gewijzigd. Het aantal plaatsen op de hoofdtribune en de tijdelijke tribune - twee keer driehonderd plaatsen - blijft behouden, maar de honderdvijftig staanplaatsen op de jeugdtribune worden geschrapt. “We volgen hiermee het advies van Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA)”, legt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V) uit. “Van de stad mochten we ook de jeugdtribune gebruiken, maar we vertrouwen op het oordeel van de Vlaamse overheid.”

Wie er graag bij is, kan een abonnement kopen via deze link. Het secretariaat is voortaan open op woensdag en donderdag van 14 tot 18 uur en op vrijdag van 14 tot 17 uur. De wedstrijd tegen RWDM start om 20.45 uur.