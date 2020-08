Slagerij Mortier verhuist na 138 jaar naar nieuwbouw: “Beleveniswinkel met focus op ambacht” Anthony Statius

18 augustus 2020

18u54 2 Deinze Cédric Mortier (32) opent op vrijdag 21 augustus de deuren van zijn gloednieuwe slagerij in Nevele. Slagerij Mortier is al sinds 1882 een vaste waarde in het dorp en Cédric en zijn vriendin Laura — ondertussen al de vijfde generatie — verhuizen de activiteiten van Nevelemarkt naar de Camille Van der Cruyssenstraat. “De kernwaarden blijven dezelfde: kwaliteit en liefde voor het ambacht”, zegt Cédric.

Vijf generaties lang zorgt de familie Mortier voor vers vlees in Nevele en omstreken. Sinds 1882 is de slagerij gevestigd op de Markt — sinds de fusie met Deinze gekend als de Nevelemarkt — in Nevele maar Cédric, die in 2011 de zaak overnam van zijn vader Hendrik en moeder Veronique, verhuist nu het familiebedrijf naar de Camille Van der Cruyssenstraat, 400 meter verderop in het dorp.

“Met de nieuwe winkel wil ik graag mijn eigenheid in de zaak steken”, zegt Cédric. “Jarenlang hebben wij met hart en ziel gewerkt op de Markt, maar de zaak was aan vernieuwing en uitbreiding toe. De verouderde infrastructuur en de beperkte plaats waren de hoofdredenen om op zoekt te gaan naar een nieuwe locatie. In 2017 hebben wij de grond in de Camille Van der Cruyssenstraat gekocht en na anderhalf jaar is het gebouw af. De winkelruimte en de werkplaats achteraan zijn samen goed voor een oppervlakte van 720 vierkante meter.”

Halve koe

Wie Slagerij Mortier binnenstapt, wordt onmiddellijk aangetrokken door een glazen ruimte waar tientallen hammen en salami’s hangen te drogen. Achteraan de toonbank zie je in een glazen frigo een halve koe. “De focus ligt op het ambacht”, zegt Cédric. “Wij versnijden nog al het vlees zelf ter plaatse en alle producten zoals de charcuterie worden hier bereid. Al het varkensvlees komt van varkens van het Nevelse bedrijf Brasvar en de runderen gaan we zelf kiezen bij Vercaro, ook een familiebedrijf uit de regio.”

“Naast vleeswaren hebben we ons aanbod aangevuld met heel wat andere producten", vult Laura aan. “Ons assortiment kazen werd uitgebreid en vanaf nu hebben we ook brood, taarten, belegde broodjes en kant-en-klare maaltijden. Er is ook een afdeling droge voeding en een afdeling groenten en fruit, waarvoor we samenwerken met lokale telers. We spelen hiermee in op de wensen van de klanten en dit zonder onze kernwaarden te verliezen, namelijk het leveren van verse, kwaliteitsvolle producten.”

Slagerij Mortier opent op vrijdag 21 augustus de deuren om 7.30 uur. Meer info via www.slagerijmortier.be.