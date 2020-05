Skateparken openen onder voorwaarden: “Online reserveren en slechts tien skaters tegelijk” Anthony Statius

20 mei 2020

17u04 0 Deinze De skateparken aan jeugdcentrum Brieljant in Deinze en aan de Sporthal Oostbroek in Nevele zijn weer open. Skaters zijn welkom, maar wel onder enkele voorwaarden.

Skatepark Briel in Deinze en het skatepark aan Oostbroek in Nevele zijn niet langer afgesloten. Wie wil komen skaten moet zich wel aan enkele regels houden. “De skaters moeten vooraf hun gewenste tijdsblok reserveren, minderjarigen moeten begeleid worden door een volwassen toezichthouder en ze moeten minstens anderhalve meter afstand houden van elkaar”, zegt jeugdschepen Rutger De Reu (CD&V). “Het stadsbestuur rekent erop dat de skatende jongeren zelf hun verantwoordelijkheid opnemen en steeds zelf een volwassen begeleider voorzien die toeziet op het correct naleven van het aangepaste reglement.”

De skateparken worden ter beschikking gesteld in tijdsblokken van maximaal twee uur en er worden maximaal tien skaters toegelaten per tijdsblok. Reserveren kan via de website van Deinze. Alleen wie een bewijs van reservatie voor een tijdsblok kan tonen, mag tijdens dat tijdsblok aanwezig zijn op het skatepark.