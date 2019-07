Skate Contest lokt 53 deelnemers naar Briel Anthony Statius

06 juli 2019

17u12 2 Deinze De tweede Deinze Skate Contest heeft zaterdag heel wat volk naar skatepark Briel gelokt. Naast 53 deelnemers in verschillende categorieën kwamen ook heel wat toeschouwers naar het skatetalent kijken.

De tweede editie van de Deinze Skate Contest werd opgenomen in de officiële competitiereeks Belgian Skate League en dat was zaterdag merkbaar aan het aantal en het niveau van de deelnemers. “Vorig jaar namen 32 skaters deel aan de wedstrijd, deze keer schreven er zich 53 deelnemers in”, zegt organisator Anton De Groot van de Belgian Skateboard Association (BSA). “Dat is een zeer mooie opkomst en we hopen volgend jaar nog meer deelnemers aan te trekken. De wedstrijd wordt een jaarlijks evenement in Deinze.”

Ook naast het skatepark was er voldoende ambiance. JC Brieljant zorgde voor frisse drankjes, de ijsjesverkoper deed goede zaken, Red Bull zorgde voor de nodige soundtrack en de zon deed de rest.