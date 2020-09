SK Deinze-supporters tonen nieuwe merchandise aan Kongoplein Anthony Statius

03 september 2020

16u18 0 Deinze Sfeergroep 818 heeft nieuwe T-shirts, hoodies, polo’s en petten voor de SK Deinze-supporters. Deze nieuwe merchandise stellen de trouwe supporters van KMSK Deinze voor in een nieuwe showroom aan het Kongoplein, op een steenworp van de toekomstige Dakota Arena. Geïnteresseerden kunnen al een kijkje nemen op Sfeergroep 818 heeft nieuwe T-shirts, hoodies, polo’s en petten voor de SK Deinze-supporters. Deze nieuwe merchandise stellen de trouwe supporters van KMSK Deinze voor in een nieuwe showroom aan het Kongoplein, op een steenworp van de toekomstige Dakota Arena. Geïnteresseerden kunnen al een kijkje nemen op de webshop

Supporteren voor SK Deinze, die dit seizoen in de reeks 1B speelt, kan vanaf nu in nieuwe kledij. Sfeergroep 818 heeft na een kampioenenjaar de bestaande merchandise vernieuwd.

“ Supporters kunnen uitkijken naar een innovatief logo, een uitbreiding van het huidige assortiment met ‘headwear’ en een kledinglijn speciaal voor zowel de jongere generatie fans als de 818 ladies”, zegt Jonas Gilis. “Samen met onze vaste sponsors hebben we onze creatieve geesten aan het werk gezet om bij nieuwe ambities een nieuw gezicht te plakken. Met het nieuwe logo zijn we voorbereid om de stap te maken naar de hogere competities en om een naam te maken die blijft.”

“Om onze nieuwe merchandise onder de aandacht te brengen van zowel nieuwe als trouwe fans, hebben we vanaf nu een showroom aan het Kongoplein, vlakbij de Markt”, klinkt het. “Hier kan men de kledij bekijken en zo krijgt men een idee van waar onze sfeergroep voor staat. De uitvoering kwam tot stand mede dankzij de hulp van BNP Paribas Deinze en het nieuwe creatief strategisch reclamebureau Go Bananas. De kledij zelf wordt verzorgd door onze duurzame partner Perfecta, de stoffenwinkel op de Markt. Om de nadruk op onze slogan ‘support your local team’ te leggen, werken wij dus enkel met partners uit Deinze en omstreken.

Meer info via de Facebookpagina en de webshop.