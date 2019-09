SK Deinze-supporters Jonas en David schenken 2.494 euro aan Kankercentrum UZ Gent Anthony Statius

08 september 2019

08u53 0 Deinze SK Deinze-supporters David Bekaert (34) en Jonas Strobbe (31) hebben zaterdagavond een cheque van 2.494 euro geschonken aan het Kankercentrum van UZ Gent. Dit bedrag verzamelde het duo tijdens een poging om de Dodentocht van Bornem uit te wandelen.

Voor een keer mochten voetbalfans Jonas Strobbe en David Bekaert zelf het grasveld van het burgemeester Van De Wielestadion betreden. Net voor de aftrap van de match tegen RFC Luik gaven de twee SK Deinze-supporters zaterdagavond een cheque af aan Ingrid Waeytens van het Kankercentrum van UZ Gent.

David Bekaert en Jonas Strobbe schreven zich in voor de Dodentocht van Bornem met maar een doel voor ogen: zover mogelijk geraken en zoveel mogelijk geld inzamelen voor het goede doel. “Deze actie was een eerbetoon aan vrienden en familieleden die we verloren hebben aan de gevolgen van kanker, maar ook om zij die iedere dag tegen deze ziekte strijden een hart onder de riem te steken”, zegt Jonas. “We zijn vol goede moed aan onze wandeltocht begonnen, maar we zijn niet tot op het einde geraakt. Maar onze missie is geslaagd, want we hebben 2.494 euro kunnen schenken aan het goede doel.”

De actie van Jonas en David bracht ook extra vuur in de match, want SK Deinze hakte FC Luik in de pan met 5-0.