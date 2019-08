SK Deinze-supporters halen eindmeet Dodentocht niet, maar zamelen toch meer dan 2.500 euro in voor kankeronderzoek Anthony Statius

10 augustus 2019

22u41 0 Deinze SK Deinze-supporters David Bekaert (34) en Jonas Strobbe (31) zijn er niet in geslaagd om de 100 kilometer van de Dodentocht van Bornem uit te wandelen. Door een ontsteking aan de rechterenkel moest David na 36 kilometer opgeven en Jonas gaf er na 53 kilometer de brui aan. “We zijn trots dat we het geprobeerd hebben. Onze actie heeft al meer dan 2.500 euro opgebracht en dit bedrag schenken we aan het Kankercentrum van het UZ Gent”, zegt Jonas.

David Bekaert en Jonas Strobbe schreven zich in voor de Dodentocht van Bornem met maar een doel voor ogen: zover mogelijk geraken en zoveel mogelijk geld inzamelen voor het goede doel.

“Deze actie was een eerbetoon aan vrienden en familieleden die we verloren hebben aan de gevolgen van kanker, maar ook om zij die iedere dag tegen deze ziekte strijden een hart onder de riem te steken”, zegt Jonas. “We zijn vrijdagavond vol goede moed aan onze wandeltocht begonnen, maar na 36 kilometer heeft Davis moeten opgeven wegens pijn aan zijn voet. Ik heb beslist om door te gaan maar na 47 kilometer kreeg ik het ook moeilijk. Dankzij de aanmoedigingen van vrienden en familie heb ik nog zes kilometer gewandeld en daar heb ik drie uur over gedaan. Maar na 53 kilometer waren mijn beenspieren volledig verzuurd; mijn bovenlijf wou nog verder, maar de rest wou niet meer mee. Ik kon niet anders dan stoppen.”

“Ik ben toch fier dat ik meer dan de helft heb gewandeld", vervolgt Jonas. “We zijn aan dit avontuur begonnen zonder enige training en het was echt zwaar. Volgend jaar doe ik zeker opnieuw mee, het is mijn doel om hem ooit uit te wandelen. Onze actie voor het goede doel blijft overeind. We hebben al meer dan 2.500 euro ingezameld en dit bedrag zullen we op zaterdag 7 september net voor de eerste thuiswedstrijd van KMSK Deinze tegen Luik overhandigen aan UZ Gent.”