SK Deinze-supporters geven feestje met DJ X-TOF in voetbalstadion Anthony Statius

26 november 2019

18u34 0 Deinze De KMSK Deinze-supporters van sfeergroep 818 geven op zaterdag 30 november een feestje in het voetbalstadion. Net voor de aftrap tegen Patro Eisden komt Deinzenaar Christophe Heyerick, beter gekend als DJ X-TOF, plaatjes draaien, alvorens hij zijn eigen feest Retro Reunion in gang steekt in de Brielpoort.

Supporters van voetbalclub SK Deinze die zaterdagavond naar de thuiswedstrijd tegen Patro Eisden Maasmechelen komen kijken, zullen geen kou lijden. De mannen van sfeergroep 818 willen de aanwezigen immers opwarmen met een feestje. Hiervoor hebben ze DJ X-TOF meegebracht, die een uur lang muziek zal draaien.

“Om 18 uur start het feestje in de kantine en om 19 uur start DJ X-TOF aan zijn set”, zegt organisator Kristof Cocquyt. “De eerste vijftig aanwezigen mogen om 18 uur gratis binnen in het stadion. De match start om 20 uur. Ook voor DJ X-TOF is dit een opwarming, want na zijn set in het stadion verhuist hij naar de Brielpoort voor zijn eigen feestje Retro Reunion. Na de match gaat het feestje verder tot 23 uur en daarna gaat de muziekinstallatie onherroepelijk uit, want dan wordt iedereen verwacht in de Brielpoort.”

Tickets voor de match kosten 10 euro, de pre-party krijg je er gratis bij. Meer info vind je via de Facebookpagina ‘818 invites X-TOF’.