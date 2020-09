SK Deinze haalt met de ervaren Seth De Witte (ex-Malinwa) plots een extra verdediger Hans Fruyt

16 september 2020

21u56 0 Deinze SK Deinze pakt uit met een verrassende transfer. Seth De Witte, bijna 33 en gewezen boegbeeld van KV Mechelen, tekende een contract van één jaar met optie op een tweede. De rijzige centrale verdediger was vorig seizoen actief bij Sporting Lokeren, de club die enkele maanden terug failliet werd verklaard.

Het aantrekken van De Witte is verrassend omdat SK Deinze niet meteen op zoek leek naar een extra verdediger. Door het langdurig uitvallen van Viktor Boone (knie) en enige onzekerheid rond de fitheid van Arnaud De Greef – hij liet enkele maanden terug een hernia operatief behandelen en kent volgens trainer David Gevaert momenteel een terugslag – ging voorzitter Denijs Van De Weghe toch nog op zoek naar een extra verdediger. Hij kwam uit bij Seth De Witte die negen jaar KV Mechelen achter de rug heeft en met de Kakkers in de lente van 2019 de titel in 1B pakte én de Beker van België won. Na die successen mocht De Witte bij Malinwa toch opkrassen. Hij kreeg een kans bij Lokeren, maar met de Wase ploeg eindigde hij in 1B op de laatste plaats. Bovendien kwam de club in zwaar weer terecht en was samengaan met KSV Temse noodzakelijk om op Daknam nog voetbal te laten spelen.

“Dat seizoen in Lokeren draaide uit op een sisser”, laat De Witte in een persmededeling van SK Deinze optekenen. “Toen ik met SK Deinze in contact kwam heb ik niet lang getwijfeld. Want het is een club met een plan en met uitstraling. Ik denk dat ik SK Deinze met mijn ervaring iets kan bijbrengen. In de verdediging of op het middenveld.”

De Witte liet, zoals het protocol van de Pro League voorschrijft, zich vorige week al testen op Covid-19. Die test was negatief. De verplichte negen dagen quarantaine heeft hij al achter de rug zodat De Witte snel bij de groep kan aansluiten. Na Ronald Vargas, Renato Neto en Dylan De Belder is Seth De Witte de vierde opvallende naam die aan de Deinse spelersgroep wordt toegevoegd. De voorbije drie speeldagen kregen enkel Vargas (zes minuten op Seraing) en De Belder (vier minuten tegen RWDM) speelkansen.