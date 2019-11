Sinterklaas komt voor één keer op zondag naar Deinze: naast snoepgoed ook workshops en theater voor kinderen Anthony Statius

11 november 2019

12u15 0 Deinze De stoomboot van Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten arriveert dit jaar niet op zaterdag, maar op zondag aan het Sint-Poppoplein in Deinze. De Sint komt speciaal op Kunstendag langs en naast de traditionele intocht zijn er heel wat gratis workshops voor kinderen voorzien. In Leietheater is er de familievoorstelling Zou de Sint.

Ook Sinterklaas houdt van cultuur. Daarom nodigt de stad Deinze hem uit op Kunstendag, dat dit jaar plaatsvindt op zondag 17 november. Voor een keer zal de stoomboot dus niet arriveren op zaterdag, maar op zondag.

Om 9 uur vertrekt Sinterklaas van Astene Sas naar De Ceder en daar zijn alle kinderen welkom tot 11.30 uur. In de namiddag reist hij met zijn stoomboot verder naar het Sint-Poppoplein, waar hij om 15 uur wordt verwacht. Na de verwelkoming op het Sint-Poppoplein trekken Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten in stoet naar Leietheater waar ze iedereen om 16 uur zullen uitwuiven voor ze Deinze weer verlaten. “Dit jaar is er geen voorstelling in de Brielpoort, maar wel in Leietheater”, zegt cultuurschepen Rutger De Reu (CD&V). “Voor en na de intocht kunnen gezinnen van 13.30 uur tot 14.30 uur of van 16.30 uur tot 17.30 uur genieten van de muzikale theatervoorstelling Zou de Sint. Een ticket kost 4 euro.”

Naast de theatervoorstellingen zijn er in het kader van Kunstendag ook heel wat leuke workshops voor kinderen voorzien. “De bibliotheken van Deinze en Landegem, mudel, Leietheater en de jeugd- en cultuurdienst organiseren gratis workshops voor kinderen van 5 tot 12 jaar”, zegt Rutger De Reu. “In de bib van Deinze is er de sessie KOPpige Kunstenaars, waarbij men met jeugdauteur Peter Slabbynck en docente Veerle Jacobs mag werken rond portretten. In de bib van Landegem is er van 10.30 tot 11.30 uur Borrelwoordjes, waarbij kinderen kunnen komen proeven van verhaaltjes over kunst. Verder is er in Landegem ook een workshop rond kinderboekenillustraties. In mudel is er de workshop fietsen pimpen en in Leietheater is er Cinesint, een workshop voor kinderen van 8 tot 12 jaar.”

Meer info via www.deinze.be/jeugd. Tickets voor de familievoorstelling Zou de Sint vind je via www.leietheater.be/tickets.