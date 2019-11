Sint-Vincentius zorgt voor zichtbare leerlingen in het verkeer Anthony Statius

21 november 2019

08u34 0 Deinze De school Leiepoort campus Sint-Vincentius in Deinze heeft enkele acties georganiseerd om de zichtbaarheid van de leerlingen in het verkeer te verbeteren.

De voorbije weken organiseerde de school Leiepoort campus Sint-Vincentius enkele acties om de zichtbaarheid van de leerlingen te verbeteren. Zo was er de jaarlijkse fietscontrole aan de schoolpoort. Kristien De Ketelaere en Willem David, verantwoordelijk voor de actie, zijn ervan overtuigd deze sensibilisering meer dan nodig is. “Wij beseffen dat fluohesjes en fluobandjes helemaal niet populair zijn bij tieners, maar we blijven onze leerlingen op het hart drukken dat het voor hun eigen veiligheid van cruciaal belang is dat zij opvallen in het verkeer. Wij geven elke leerling ‘een fietsrapport’ mee waarop de resultaten van de fietscontrole te lezen zijn. Wij brengen de ouders van onze leerlingen op de hoogte van deze actie en vragen hen om aan de slag te gaan met wat op het fietsrapport staat. Een kwart van de fietsen was in perfecte staat, voor de andere waren er nog enkele aandachtspunten.”

Naast de fietscontrole geeft de school alle leerlingen van het eerste jaar bij de start van het schooljaar een fluohesje en op de Fluodag op 12 november stimuleerde de school de leerlingen om met een fluohesje of fluobandjes naar school te komen. Ook de leerlingenraad organiseerde een actie. Enkele vrijwillige leerlingen bevestigden bevestigden spaakreflectoren op de wielen van alle fietsen .