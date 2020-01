Sint-Vincentius-leerlingen werken in Finland aan Europees erfgoedproject Anthony Statius

15 januari 2020

17u58 0 Deinze Enkele leerlingen van Leiepoort campus Sint-Vincentius verblijven momenteel in Finland. Ze werken er, samen met een Portugese, een Poolse, een Finse en een Kroatische school aan het tweejaarlijks Europees Erasmus+-project HERO 2.0.

HERO staat voor Heritage is Europe’s Revolutionary Opportunity en het doel is om jongeren kennis te laten maken met ons nationaal en Europees cultuurgoed. Onder begeleiding van Hilde Van Den Hende, Jeroen Van Acker en Eveline Desmet nemen vijf leerlingen van Leiepoort campus Sint-Vincentius deel aan dit project.

Zondag vertrokken Anne-Laure Verwee, Sien Dominicus, Sander Van Acker, Léonard Janssens en Simon Volckeryck naar een meeting in Finland waar ze, samen met de studenten van de partnerscholen, verschillende workshops volgen over belangrijke Europese ondernemers. Daarnaast werken deze leerlingen aan een stripverhaal over cultuur dat ze eind april 2020 in de lagere scholen van Deinze zullen voorstellen.”