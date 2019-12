Sint-Theresia schenkt opbrengst barbecue aan voedselbank Anthony Statius

17 december 2019

08u33 0 Deinze De solidariteitsbarbecue van de school Leiepoort campus Sint-Theresia in Deinze heeft 1.400 euro opgebracht. Dit bedrag werd geschonken aan het Contactcentrum verdeelpunt voedselbank Deinze.

Al meer dan twintig jaar steekt de school Sint-Theresia in de maand mei de vuren van haar solidariteitsbarbecue aan. Op dinsdag 28 mei werden alle leerlingen en personeelsleden uitgenodigd om mee te eten voor het goede doel.

“Er werden ongeveer 1.500 broodjes met barbecueworst verkocht”, zegt Han Steyaert, communicatieverantwoordelijke van de school. “Daarnaast waren er heel wat leerlingen en leerkrachten die een dessertje ook wel zagen zitten. Dit jaar gaat onze opbrengst naar de voedselbank van Deinze. In deze warme kerstweken willen we dan ook heel graag de opbrengst van 1.400 euro aan hen overhandigen. Op die manier hopen we mensen die het wat moeilijker hebben ook een iets warmere kerstperiode te kunnen bezorgen.”