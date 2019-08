Sint-Theresia plant vlag in Neerleie: honderd leerlingen verhuizen tijdelijk naar tweede schoolsite Anthony Statius

13 augustus 2019

14u48 0 Deinze Honderd leerlingen van Leiepoort campus Sint-Theresia verhuizen vanaf maandag 2 september tijdelijk naar de oude schoolgebouwen in Neerleie. Ondertussen wordt in de Gentpoortstraat een gloednieuwe vleugel neergepoot.

Voor de komende vijf jaar zullen de leerlingen van de secundaire school Leiepoort campus Sint-Theresia verspreid zitten over twee locaties in Deinze. Een deel van de leerlingen zal vanaf maandag 2 september les krijgen in de schoolgebouwen van Neerleie, dat zich achter Farmfabriek bevindt.

“Deze oude schoolgebouwen werden vroeger gebruikt door Sint-Vincentius, maar nu zijn ze eigendom van de overkoepelende Leiepoort-groep", zegt Han Steyaert, communicatieverantwoordelijke van Leiepoort campus Sint-Theresia. “Op het gelijkvloers bevindt zich momenteel het contactcentrum van de voedselbank en tot enkele maanden geleden werd de eerste verdieping ingenomen door het kunstinitiatief Platvvorm. Deze organisatie is ondertussen verhuisd naar de Kalkhofstraat en zo kwamen de lokalen vrij, wat voor ons een geschenk uit de hemel was. Zoals iedereen ondertussen weet, zitten we met Leiepoort campus Sint-Theresia middenin een verbouwingsfase. Vorige week werd een van de oude vleugels in de Gentpoortstraat volledig afgebroken en binnenkort starten de werken aan de nieuwbouw. We waren dringend op zoek naar vervangklassen en die hebben we hier gevonden in Neerleie.”

“Ons onderhoudspersoneel is tijdens de vakantie druk in de weer geweest om de lokalen om de eerste verdieping opnieuw om te vormen tot leslokalen”, vervolgt Han. “Ze werden uitgerust met hedendaagse, didactische middelen zoals beamers, internet en printers. Sanitaire voorzieningen en een speelplaats waren al aanwezig. De vijf lokalen zullen worden ingenomen door een honderdtal leerlingen van de derde graad, die er telkens blokken van vier lesuren zullen krijgen. Zo wordt het over en weer lopen tussen de twee locaties zoveel mogelijk beperkt. Dankzij de grote inzet van de technische en logistieke ploeg en onze onderhoudsmedewerkers kon dit project in een korte tijdspanne gerealiseerd worden.”

In de Gentpoortstraat ligt ondertussen een van de twee afgeleefde vleugels plat. Eerst volgt er nog een archeologisch onderzoek, begin september wordt begonnen met de paalfunderingen van de nieuwbouw en in oktober begint men met de ruwbouw. Over een tweetal jaar, kan dan gestart worden met de afbraak van de tweede vleugel. “De leerlingen zullen dus waarschijnlijk voor een periode van vijf jaar over de twee locaties verspreid zitten”, besluit Han.