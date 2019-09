Sint-Theresia heeft Smiley-award beet Anthony Statius

14u13 14 Deinze De afdeling grootkeuken van de school Leiepoort campus Sint-Theresia in Deinze heeft een Smiley-award beet. Met dit kwaliteitslabel beloont het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) de leerlingen en leerkrachten voor hun inzet op vlak van hygiëne.

In Leiepoort campus Sint-Theresia werkt men al jaren aan een kwaliteitsvolle opleiding grootkeuken. In 2006 liet de school een eerste audit uitvoeren en twee jaar geleden stapte men in het traject om een Smiley-award te behalen. Onder begeleiding van Nathalie Tack, Claudine Malfait en Rina Claus werkten de leerlingen en leerkrachten hard aan het behalen van dit label.

“We hebben een autocontrolesysteem geïmplementeerd waarbij we het volledige proces, van de voedingsproducten die hier binnenkomen tot het eindverbruik, in kaart brengen”, zegt Claudine Malfait. “Dit label is een bewijs dat zowel onze voeding, de bereidingswijze, maar ook de infrastructuur en het onderhoud in orde zijn. Ook voor onze leerlingen is dit een meerwaarde, want ze leren al van in het begin hoe ze correct te werk moeten gaan en dit nemen ze mee naar hun toekomstige werkplaats.”

De Smiley-award van Leiepoort campus Sint-Theresia is geldig tot eind 2022 en dan kan de school opnieuw een aanvraag doen.