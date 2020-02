Gesponsorde inhoud Sint-Theresia geeft startschot voor nieuwbouw: 8,5 miljoen euro voor moderne school Anthony Statius

21 februari 2020

16u41 0 Deinze In de school Leiepoort campus Sint-Theresia in Deinze werd vrijdagmiddag het startschot gegeven van de ingrijpende verbouwingswerken. Er komen twee nieuwe schoolgebouwen, goed voor 22 nieuwe klaslokalen, een grotere speelplaats en refter. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA), die de symbolische eerste steen zou leggen, stuurde zijn kat.

Geen minister op de eerstesteenlegging - minister Ben Weyts cancelde op de valreep zijn bezoek aan Deinze door onvoorziene vergaderingen - maar daar liet het bestuur van Leiepoort campus Sint-Theresia de pret niet door bederven. Na meer dan tien jaar kon vrijdag eindelijk het symbolische startschot gegeven worden van de bouw van de nieuwe school. Door onvoorziene omstandigheden zoals een slechte ondergrond en archeologische vondsten waaronder een dertigtal skeletten onder de speelplaats liep men wat vertraging op, maar ondertussen zijn de eerste funderingen een feit.

“In totaal worden 22 nieuwe klassen opgetrokken in een eigentijds complex”, zegt Bart Goethals, sinds september 2018 directeur van de campus. “Ons masterplan bestaat uit drie fases. In een eerste fase wordt een nieuwe dwarsvleugel gebouwd en deze zal bestaan uit twaalf klassen, verdeeld over drie verdiepingen. Hier komen multifunctionele klassen voor de richting verzorging, polyvalente klassen voor zelfstandig werk en co-teaching en vier nieuwe labo’s voor de richtingen techniek-wetenschappen en chemie. Dit gebouw zal op palen staan waardoor de kloostertuin en de speelplaats met elkaar verbonden worden. Zo verdubbelen we de oppervlakte van onze speelplaats en voorzien we ook meteen een overdekte ruimte bij slecht weer. In deze eerste fase wordt ook de refter uitgebreid met tweehonderd extra plaatsen. Met onze afdeling grootkeuken voorzien wij zelf de middagmalen van onze eigen leerlingen, maar ook die van de lagere school Leieparel, die op dezelfde site ligt. We hopen in september dit jaar de vernieuwde refter met zelfbediening te kunnen openen; de nieuwe vleugel zal voor september volgend jaar zijn.”

“In een tweede fase wordt ook de oude vleugel aan de kant van Lokaal Dienstencentrum Elfdorpen afgebroken en vervangen door een nieuw gebouw” aldus Goethals. “Hier komt op het gelijkvloers een grote polyvalente ruimte en cafetaria met een kicker- en pooltafel, die we kunnen inzetten op ouderavonden of als ontspanningsruimte voor de leerlingen. Op de eerste verdieping komt er een overloop met overzicht over de speelplaats, ideaal voor evenementen. In een derde en laatste fase gebeurt er een renovatie van de voorgevel en van de overige klassen. Het project kost in totaal 8,5 miljoen euro, waarvan 60 procent gesubsidieerd wordt door de Vlaamse overheid”, besluit de directeur.