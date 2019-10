Sint-Hendrik krijgt 87.450 euro voor nieuwe ramen Anthony Statius

25 oktober 2019

10u01 0 Deinze De school Leiepoort campus Sint-Hendrik in Deinze krijgt een Vlaamse subsidie van 87.450 euro voor energiebesparende werkzaamheden. “De ramen in het oudste gebouw van onze school, het gebouw Leieoever, worden vernieuwd”, zegt directeur John Caron.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) investeert via het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION) 87.450 euro in Leiepoort campus Sint-Hendrik in Deinze. Dit meldt het Deinse gemeenteraadslid Sabine Vermeulen (N-VA). “Schoolgebouwen hebben heel wat energie nodig om bijvoorbeeld alle leslokalen te verwarmen en te verlichten. Dat zorgt voor heel wat CO2-uitstoot én voor een serieuze elektriciteitsfactuur. Dankzij deze gerichte investering kan de school op beiden besparen”, zegt Sabine Vermeulen.

“We hebben de aanvraag ingediend om de ramen van ons oudste schoolgebouw te vervangen”, zegt directeur John Caron. “Wij zijn uiteraard tevreden met deze subsidie en het zal inderdaad besparen op brandstof, want de ramen waren nog in enkel glas. De nieuwe ramen werden intussen geplaatst.”