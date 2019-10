Sint-Hendrik gaat met herbruikbare drinkflessen strijd aan met plastic Anthony Statius

21 oktober 2019

14u29 1 Deinze De klimaat- en milieuraad van Leiepoort campus Sint-Hendrik gaat de strijd aan met plastic. Alle leerlingen kunnen een herbruikbare drinkfles kopen en in de eetzaal staat sinds kort ook een nieuwe waterdispenser waar flessen kunnen bijgevuld worden.

De klimaat- en milieuraad van Leiepoort campus Sint-Hendrik, die eind vorig schooljaar het levenslicht zag, bestaat uit vijf werkgroepen: mobiliteit, speelplaats, afval en duurzaam materiaalgebruik, voeding en gebouwen. Deze werkgroepen gingen in september aan het werk en zo organiseerde de werkgroep mobiliteit een car free day in september, terwijl de werkgroep speelplaats voor meer groen ging zoals verplaatsbare boombakken op de speelplaats. Maandag was het de beurt aan de werkgroep afval en duurzaam materiaalgebruik.

“We zetten volop in op het promoten van kraantjeswater om zo de hoeveelheid petflessen op school aan banden te leggen”, zegt leerkracht Koen Meirlaen. “In de Magrittezaal werd een tweede waterdispenser geplaatst en de hele week lang bieden we een herbruikbare fles met het logo van de school te koop aan. De fles kost vijf euro, maar een leerling die zich een herbruikbare fles wil aanschaffen, betaalt slechts twee euro, want de leerlingenraad, de ouderraad en de school leggen elk een euro bij.”

Maandag tijdens de middagpauze werden er al heel wat flessen verkocht. Zo kochten eerstejaars Kenneth De Smul en zijn vrienden Joren, Ian en Tijmen een fles. “Twee euro is een mooi prijsje en als we hiermee goed doen voor het milieu, is dat maar een kleine moeite.” Ook de waterdispenser in de eetzaal werd al volop gebruikt, onder andere door Jana Wilfaert en Emmelie Polfliet uit het derde jaar. “Mijn mama is tegen plastic flessen en ik neem zoveel mogelijk een herbruikbare fles mee naar school. Ik vind dit een goed initiatief van de school”, zegt Jana.