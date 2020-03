Sinksenstoet afgelast door coronavirus: “Een pijnlijke, maar de enige juiste beslissing” Anthony Statius

29 maart 2020

20u24 5 Deinze De 66ste editie van de jaarlijkse Sinksenstoet in Nevele gaat niet door. Dit heeft het feestcomité Niet Versaegen zondagavond bekendgemaakt. De stoet was gepland op zondag 31 mei, maar met het coronavirus wil men geen risico’s nemen. “Dit is een van de moeilijkste beslissingen die we als comité ooit hebben moeten nemen”, zegt voorzitter Filip Vervaeke.

De Sinksenstoet, een van de culturele hoogtepunten van het voormalige onafhankelijke Nevele, gaat dit jaar niet door. Geen reuzen, praalwagens, rondvliegend snoepgoed en mensen die rijendik de taferelen gadeslaan. Op zondag 31 mei blijven de straten van Nevele leeg. Filip Vervaeke, stoetenbouwer en voorzitter van het feestcomité Niet Versaegen, laat ieder jaar in aanloop naar de stoet een kaarsje branden voor goed weer, maar tegen het coronavirus zijn zelfs geen miljoen kaarsen opgewassen. Zondagavond werd door het feestcomité besloten om de stoet dit jaar niet te laten doorgaan.

“We waren ons al volop aan het voorbereiden en maandag stond er een voorbereidende vergadering met de deelnemende figuranten van de nakende Sinksenstoet op het programma", zegt Filip. “De stoet had als thema “TERUGBLIK...Het Beste Van…” en het doel was om vele mooie en legendarische taferelen uit vorige edities op een of andere manier aan bod te laten komen. Met ons feestcomité zetten we meestal Nevele op de kaart, maar in 2020 wilden we de Sinksenstoet zelf eens in de kijker zetten. We wilden aantonen dat dit niet zomaar een alledaagse stoet is en dat het een evenement is dat een plaats verdient als vaste waarde binnen de fusiestad Deinze. Maar helaas, plots werd de wereld geconfronteerd met de uitbraak van het coronavirus dat zich razendsnel verspreidt en waartegen jammer genoeg nog geen immuniteit is opgebouwd door de bevolking. Er volgden maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad die reeds werden verlengd tot en met 19 april en die na evaluatie hoogstwaarschijnlijk nog zullen verlengd worden. Na spoedoverleg met het ganse feestcomité zijn we tot een unaniem besluit gekomen: de Sinksenkermis 2020 wordt volledig afgelast.”

“We willen hiermee onze verantwoordelijkheid nemen en burgerzin tonen in het belang van de volksgezondheid”, vervolgt Filip Vervaeke. “Persoonlijk vind ik dit één van de pijnlijkste beslissingen die ik samen met het comité ooit heb moeten nemen, maar we nemen deze beslissing omdat dit volgens ons de enige juiste is. Wij zullen ons in de toekomst verder focussen op de organisatie van de septemberkermis waarbij hopelijk vele Hapjes & Tapjes niet zullen ontbreken. Verder willen wij nog meegeven dat de jaarlijkse reclamefolder en zijn vele advertenties niet nu zal worden bedeeld, maar dat deze zal verspreid worden in augustus als aanloop naar de septemberkermis. We hopen op begrip van iedereen voor dit besluit en we kijken hoopvol uit naar de toekomst. Laten we nu samen verder strijden tegen het virus, zorg dragen voor onszelf, onze naasten en al wie ons dierbaar is.”