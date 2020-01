Sigrid Spruyt en Deurnese winterzwemmers ontdekken Vosselare Put Anthony Statius

06 januari 2020

11u10 0 Deinze De Winterzwemmers van Vosselare Put hebben zondag bezoek gekregen van hun collega’s uit Deurne. Ook voormalig journaalanker en fervent winterzwemmer Sigrid Spruyt kwam het ijskoude water van de oude Leiearm ontdekken.

Zaterdag sprongen duizenden ijsberen in de Noordzee tijdens De Nieuwjaarsduik in Oostende. Ook de Winterzwemmers van Vosselare Put waren in groten getale aanwezig en zondagochtend doken ze nog eens in het ijskoude water in Astene. Ze kregen hierbij gezelschap van een delegatie van de Deurnese IJsberen, een van de grootste ijsbeerverenigingen van het land. Auteur en voormalig nieuwsanker Sigrid Spruyt is sinds kort een van hun bekendste leden.

“Sigrid kwam onlangs naar het Leietheater om haar nieuwste boek Dagboek van een ijsbeer voor te stellen en te signeren”, zegt Trees Van Hove, fervent winterzwemmer en politica uit Deinze. “Bij haar ontmoeting beloofde ze om eens naar Vosselare Put te komen en ze heeft woord gehouden. Het was een aangename ontmoeting en voor herhaling vatbaar. De watertemperatuur bedroeg 5 graden Celsius, net iets kouder dan in Oostende.”