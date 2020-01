Signalisatie fietspaden wordt aangepast aan speed pedelecs Anthony Statius

12 januari 2020

09u23 0 Deinze Veel fietspaden en sommige delen van de fietssnelwegen zijn in Deinze verboden voor de snelle elektrische fietsen, de zogenaamde speed pedelecs. Oppositiepartij GroenRood vraagt om de plaatselijke verkeersborden aan te passen. Mobiliteitsschepen Bart Van Thuyne zegt dat dit zo snel mogelijk zal gebeuren.

Oppositiepartij GroenRood merkt op dat speed pedelecs in Deinze op veel plaatsen niet mogen rijden. “De wetgeving bepaalt dat de speed pedelec op de weg of op het fietspad mag rijden als de maximumsnelheid 50 kilometer per uur is”, zegt gemeenteraadslid Kristof Van Den Berghe. “Op de wegen waar men sneller mag rijden moeten ze op het fietspad. Onder meer in Deinze bestaat het probleem dat de meeste verkeersborden op de fietspaden nog niet aangepast zijn aan de wetgeving voor snelle fietsen. De snelle elektrische fietsen staan in het verkeersreglement gecatalogeerd als bromfiets. Omdat een speed pedelec meer wegheeft van een fiets dan een bromfiets, heeft men een nieuwe categorie van bromfietsen in het leven geroepen, namelijk de bromfiets klasse P. Deze letter P moet vermeld worden op de verkeersborden, anders zijn ze daar verboden.”

“Het is een beetje absurd dat speed pedelecs op veel plaatsen in onze fietsstad niet mogen rijden” vult Eva Martens aan. “De tunnels onder de spoorweg in Deinze, het Antoon Van Parijspad, de fietsweg langs de KSA-lokalen naar Machelen en het fietspad langs de Tweebruggenlaan zijn maar enkele voorbeelden van waar ze verboden zijn. We vragen om dit zo snel mogelijk aan te passen, want als er morgen een aanrijding is op één van deze plaatsen zijn de fietsers sowieso in fout.”

Mobiliteitsschepen Bart Van Thuyne (CD&V) reageert dat de verkeersborden zo snel mogelijk worden aangepast.