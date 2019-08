Sfeerzwemmen in Vosselare Put Anthony Statius

22 augustus 2019

14u21 0 Deinze In Vosselare Put organiseert men op zaterdag 24 augustus voor de vierde keer sfeerzwemmen in de Leie.

Al voor het vierde jaar op rij maken Yves Lagrange en zijn team het extra gezellig aan Vosselare Put. Tijdens het sfeerzwemmen zullen er lichtjes op het water drijven en vanaf 21 uur is er livemuziek van een swingjazzgroep.

“We vragen aan de sfeerzwemmers om zoveel mogelijk met de fiets te komen, want de parkings zullen heel snel vollopen”, zegt Yves. “Er is extra parking bij het DVC Heilig Hart in de Leernsesteenweg 53 en met het mooie Bathio-veerbootje kom je bij ons terecht. De keuken zal zoals gewoonlijk open zijn van 18 tot 20.30 uur, maar met een beperkte kaart. Reserveren is niet mogelijk. Hondjes moeten aan de leiband blijven, want ze kunnen wegens het mooie weer helaas de ligweide niet op.”