Sfeergroep 818 zorgt voor ambiance in zaal Souplex Anthony Statius

22 augustus 2020

08u41 0 Deinze De supporters van SK Deinze hebben de eerste match tegen Union Sint-Gillis vrijdagavond gevolgd op groot scherm. Op initiatief van Sfeergroep 818 kwamen tientallen supporters hiervoor samen in zaal Souplex, volledig coronaproof.

Supporteren in het stadion van Deinze mocht niet, maar de fans van SK Deinze konden toch samen de eerste wedstrijd van het seizoen samen volgen. In zaal Souplex werden twee schermen opgesteld en in groepjes, met verplichte mondmaskers, konden de 50 aanwezige supporters genieten van de match en dit op een coronavrije manier.

Veel viel er uiteindelijk niet te vieren want SK Deinze verloor met 0-2 tegen Union Sint Gillis. De volgende thuismatch speelt SK Deinze tegen RWDM.