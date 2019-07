Setje draaien op 10.000 meter hoogte: dj X-TOF bouwt feestje op Tomorrowland-vliegtuig Anthony Statius

18 juli 2019

14u13 0 Deinze Deinzenaar Christophe Heyerick - achter zijn dj-tafel beter gekend als dj X-TOF - heeft donderdagochtend een feestje gebouwd op 10.000 meter hoogte. Als gast-dj op de Tomorrowland party flight van Genève naar Brussel mocht hij een groep Zwitserse feestvierders warm maken voor hun weekendje in Boom.

In april liet Christophe Heyerick de Brielpoort nog daveren tijdens zijn eendagsfestival Project X, maar vandaag (donderdag) vertoefde de naar Eke uitgeweken Deinzenaar in hogere sferen. Dit weekend vindt in Boom de vijftiende editie van dancefestival Tomorrowland plaats en Brussels Airlines legt voor meer dan honderd verschillende nationaliteiten extra zogenaamde ‘party flights’ in en hiervoor werd de hulp ingeschakeld van Christophe.

“Een tijdje geleden kreeg ik de vraag van de organisatie van Tomorrowland om op een van hun party flights te komen draaien”, vertelt Christophe. “Deze vluchten worden van over gans de wereld, van Ibiza tot Sint-Petersburg, ingelegd en tijdens het vliegen worden de festivalgangers getrakteerd op een feestje. Daar sta je als dj natuurlijk voor te springen, dus ik heb geen moment getwijfeld.”

“Ik mocht voor het entertainment zorgen op de vlucht van Genève, Zwitserland naar Brussel”, vervolgt Christophe. “Woensdagavond mocht ik al met het Tomorrowland-vliegtuig naar Genève en de party flight is donderdagochtend om 7 uur vertrokken. Nogal vroeg om te feesten, maar de passagiers waren al helemaal in de stemming. Zodra we op kruishoogte waren werd een dj-booth opgesteld vooraan het vliegtuig, vlakbij de cockpit. De muziek werd afgespeeld via het intercomsysteem. De passagiers kregen gloeistaafjes en er werd meegezongen- en bewogen. De vlucht duurde een dik uur en ik heb dus een korte maar krachtige set kunnen spelen. Ik heb wat Tomorrowland-klassiekers, maar ook wat nieuwe plaatjes kunnen draaien. De reacties van de passagiers waren positief en ik heb ook van de crew complimenten gekregen. Ik heb al op veel locaties plaatjes gedraaid, maar een vliegtuig dat was voor mij toch een eerste keer. Een superleuke ervaring en toch wel een eer dat ik dit heb mogen doen.”

Christophe Heyerick is fulltime dj en werkt als presentator bij Topradio. Briellennium was een van de eerste grote fuiven waar hij draaide en in april keerde hij met Project X terug naar zijn roots. “De eerste editie was een groot succes en we zijn al volop bezig met de voorbereidingen voor een vervolg. Er ligt nog geen datum vast, maar we houden de geïnteresseerden op de hoogte via onze Facebookpagina Project X Party”, besluit Christophe.