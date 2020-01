Serviceflats Sint-Vincentius omgebouwd tot kinderopvang De Kleine Vincent: “Senioren krijgen gezelschap van 34 baby’s en peuters” Anthony Statius

21 januari 2020

19u41 0 Deinze Op de site van het woonzorgcentrum Sint-Vincentius is sinds 1 januari kinderopvang De Kleine Vincent in gebruik genomen. De opvanglocatie voor 34 baby’s en en peuters bevindt zich in enkele oude serviceflats, die volledig werden gerenoveerd. “De interactie tussen senioren en kinderen kan een meerwaarde zijn”, zegt schepen Trees Van Hove (CD&V).

Kinderopvang De Kleine Vincent is een vervolg op de samenwerking tussen vzw Bejaardenzorg, de overkoepelende vereniging waartoe het Sint-Vincentius-rusthuis behoort, en de stad Deinze.

“In 2011 bestond er al een nauwe samenwerking met de stedelijke dienst kinderbegeleiders”, zegt Trees Van Hove, schepen bevoegd voor kinderopvang. “Het woonzorgcentrum huurde een woning in de Karel Picquélaan en verhuurde deze op zijn beurt door aan drie van onze kinderbegeleiders. Men vond echter dat het tijd was voor een groter project en dus verhuisde De Kleine Vincent - een verwijzing naar Sint-Vincentius - naar de woonzorgsite in Ten Bosse.”

“We hebben vier oude serviceflats opgebouwd tot opvanglokalen”, zegt directeur Ludo Timmermans. “Er zijn twee locaties voor gezinsopvang, namelijk ‘t Pagadderke voor acht baby’s en De Vlindertjes voor acht peuters en een voor groepsopvang, namelijk Ini Mini voor achttien baby’s en peuters. Wij verhuren deze lokalen sinds 1 januari aan vijf kinderbegeleiders van de stad. De stedelijke dienst kinderbegeleiders staat in voor de administratie.”

“Lieve, Rita, Deborah, Sofie en Deborah zullen ongetwijfeld het beste van zichzelf geven om de baby’s in een warme, geborgen sfeer op te vangen”, zegt Trees Van Hove. “De Kleine Vincent is een prachtig voorbeeld van een generatie-overschrijdend project. De interactie tussen de senioren van het rusthuis en de kindjes is een meerwaarde voor allebei.”