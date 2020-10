Servaas Bingé scoort met nieuw voedingsboek: “8 uur eten en 16 uur vasten” Joeri Seymortier

10u01 5 Deinze Dokter Servaas Bingé uit Hansbeke bij Deinze nestelt zich in de top tien van de boekenverkoop met zijn boek ‘16:8’ over de nieuwe voedingshype intermittent fasting. Je eet dan 8 uur wel, en 16 uur niet.

Dit weekend geeft Servaas Bingé antwoorden op vragen over intermittent fasting in de Gentse boekhandels, tijdens het Gentse Boekenfestival. “Vasten of ‘intermittent fasting’ is wereldwijd uitgegroeid tot een van de populairste eetpatronen”, zegt Servaas Bingé. Maar hoe kan niet eten nu gezond zijn? “Het vloekt inderdaad met diëtisten die al jaren beweren dat je metabolisme een vuurtje is dat je moet blijven aanwakkeren. Dat is een hardnekkige mythe, intussen genadeloos ingehaald door de wetenschap. Vasten biedt enkele sterk onderbouwde gezondheidsvoordelen. Het bevordert de spieropbouw, leidt tot gewichtsverlies, versterkt je immuunsysteem, en vertraagt het verouderingsproces. Bovendien leert je lichaam het onderscheid tussen een echt hongergevoel en een verlangen, zodat je gemakkelijker aanvoelt dat die zak chips om 22 uur ’s avonds niet echt nodig is.”

Lekkere recepten

Als dokter begeleidt Bingé topatleten, en daar maakte hij kennis met het vasten. “In mijn nieuw boek beschrijf ik hoe vasten iedereen gezonder kan maken en op het juiste gewicht kan brengen. Ik schuif in het boek de 16:8 methode naar voor: 16 uur lang vasten, en eten binnen een tijdsspanne van 8 uur. Ik leg ook uit wat er met je lichaam gebeurt tijdens het vasten, en ik geef een eenvoudig stappenplan met lekkere recepten om zelf aan de slag te gaan”, zegt Servaas Bingé nog.

Het boek ‘16:8’ wordt uitgegeven door Borgerhoff & Lamberigts en kost 19,99 euro. Info: www.borgerhoff-lamberigts.be en voor dit weekend op www.9000boeken.be.