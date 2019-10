Seniorenbal met Filip Piens Anthony Statius

03 oktober 2019

17u21 0 Deinze De seniorenadviesraad van Deinze organiseert op vrijdag 4 oktober een seniorenbal voor alle 55-plussers van Deinze. Filip Piens zal zorgen voor een goedgevulde dansvloer.

Het seniorenbal van de SAR vindt plaats op vrijdag 4 oktober in de Brielpoort in Deinze. Ook mensen die niet graag dansen, zijn welkom om een glaasje te komen drinken en om te genieten van de sfeer. Filip Piens zorgt voor de nodige sfeer en ambiance.

De toegang is gratis, maar inschrijven is verplicht. Dat kan via 09/387.82.80 of via elfdorpen@deinze.be.