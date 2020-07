Seniorenadviesraad stelt feesten uit Anthony Statius

13 juli 2020

11u07 0 Deinze De seniorenadviesraad (SAR) van Deinze moet haar activiteiten grondig herschikken door de coronamaatregelen. Dit laat voorzitter Hervé Huys weten.

“Het Seniorenbal met Filip Piens van 18 september wordt verschoven naar 24 september volgend jaar”, zegt Hervé Huys. “Ook het Seniorenfeest met Frans Bauer van 19 november wordt met een jaar uitgesteld. We hopen dat de Seniorenweek met zijn specifieke programma’s in november 2020 zal kunnen doorgaan.”

“De heropstart van onze vier werkgroepen is voorzien voor begin september”, vervolgt Hervé. “In de nieuwe werkgroep ‘Welzijn-en Armoedebeleid’ zijn zowel de seniorenadviesraad als de stedelijke raad voor personen met een beperking (STAPB) vertegenwoordigd. Gedurende de lockdown heeft ons dagelijks bestuur niet stil gezeten, want via live streaming hebben we acht keer vergaderd.”