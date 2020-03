Senioren ook in namiddag welkom in cinema Leietheater Anthony Statius

05 maart 2020

11u20 0 Deinze Het lokaal dienstencentrum Elfdorpen en Leietheater organiseren vanaf maart maandelijks filmvertoningen voor senioren. “Omdat het voor senioren niet altijd even gemakkelijk is om ‘s avonds naar de film te komen, start de vertoning om 14 uur”, zegt cultuurschepen Rutger De Reu (CD&V).

Vanaf dinsdag 10 maart kunnen senioren ook één keer per maand in de namiddag naar de film in Leietheater.

“Op het namiddagprogramma staan films die ook ’s avonds te zien zullen zijn, maar omdat het voor deze doelgroep niet altijd gemakkelijk is om ’s avonds nog naar de film te komen, wordt er eenmaal per maand ook in de namiddag een film geprogrammeerd”, zegt cultuurschepen Rutger De Reu. “Deze namiddagvertoning zal maandelijks plaatsvinden op elke tweede dinsdag, behalve in juni, juli en augustus. Uiteraard is iedereen welkom om ook op dinsdagnamiddag naar de film te komen, ook niet-senioren zullen we met open armen ontvangen”.

De eerste namiddagfilm is de aangrijpende Vlaamse film ‘All of Us’ van regisseur Willem Wallyn. In april staat de biografische film ‘Judy’ geprogrammeerd, waarin Oscar-winnares Renée Zellweger in de huid kruipt van Judy Garland. In mei sluit men af met het kostuumdrama ‘Little Women’, gebaseerd op de semi-autobiografische 19de eeuwse romanreeks van Louisa May Alcott over de gezusters March.

Tickets kosten 9 euro en deze kan je reserveren via www.leietheater.be/films of aan de ticketbalie in Leietheater van dinsdag tot en met vrijdag tussen 14 en 16 uur.