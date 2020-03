Scooter- en fietsenzaak Vertriest krijgt make-over Anthony Statius

03 maart 2020

18u34 0 Deinze Rudi Vertriest (58) en Nelly Huis (35) hebben hun scooter- en fietsenzaak in Schave volledig vernieuwd. De familiezaak is al sinds de jaren 50 een vaste waarde in Deinze en omstreken.

Na weken werkzaamheden is Vertriest Deinze klaar voor de volgende decennia. Zaakvoerders Rudi en Nelly gaven hun winkel een opfrisbeurt en de showroom werd uitgebreid naar 220 vierkante meter.

“Mijn vader Raymond is in 1956 gestart met een winkeltje van zo’n tien vierkante meter groot, hier wat verderop in de Oude Brugsepoort”, zegt Rudi. “Sinds 1966 is de zaak in Schave gevestigd en toen ik 16 jaar was, ben ik beginnen helpen in de zaak. In 1986 heb ik deze overgenomen van mijn vader. Van in het begin kon je hier terecht voor fietsen en brommers. De meesten kennen ons als Vespa-verdeler, maar wat velen niet weten is dat we ook een uitgebreid aanbod aan elektrische fietsen en stadsfietsen hebben.”

In 2008 legde een zware brand de winkel van Rudi en Nelly nog grotendeels in de as, nadat een jerrycan benzine was ontploft. “Het dak, dat ik net volledig had geïsoleerd, stond in lichterlaaie en de werkplaats was volledig vernield”, vertelt Rudi. “We hebben toen even getwijfeld om verder te doen, maar uiteindelijk hebben we de zaak fors uitgebreid. Met de recente werken hebben we onze showroom nog wat aantrekkelijker gemaakt. De vloer en toonbank werden vernieuwd, alles kreeg een nieuwe laag verf en de smalle doorgang van het voorste naar het achterste deel werd breder gemaakt. Met grote foto’s van Italië wanen mensen zich onmiddellijk op een Vespa-tochtje in het warme Zuiden.”