Schrijven voor mensenrechten in de bib Anthony Statius

26 augustus 2019

10u00 0 Deinze Amnesty International Deinze nodigt op zaterdag 7 september iedereen uit op haar maandelijks open schrijfmoment in de bibliotheek van Deinze. Men kan er een brief schrijven of een petitie ondertekenen.

‘”Wij komen op voor het recht op vrije meningsuiting door het tekenen van petities of het schrijven van brieven naar overheden van landen, waar mensen onterecht worden opgesloten, gefolterd of een ander onrecht wordt aangedaan”, zegt Christine Van Eeckhaute van de vrijwilligersgroep. Je kan ons vinden in de bibliotheek van Deinze op zaterdag 7 september tussen 10 en 16 uur tijdens het jaarlijkse leesfeest.”

De Deinse vrijwilligersgroep van Amnesty International bestaat al meer dan dertig jaar en ijvert mee tegen mensenrechtenschendingen over de gehele wereld. Amnesty International Deinze is één van de tientallen Amnesty-groepen van Amnesty International Vlaanderen. Wereldwijd voert Amnesty International actie voor de toepassing van de rechten van de mens en voor vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid.