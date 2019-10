Schoolvoorstelling tegen pesten in ‘t Wilgennest Anthony Statius

28 oktober 2019

15u43 0 Deinze De stad Deinze en de Rotary Club bieden de eerste leerjaren van de Deinse basisscholen de kans om de schoolvoorstelling Victor en zijn Goedgevoel Machine gratis bij te wonen. Gemeenteschool ’t Wilgennest in Landegem programmeert deze voorstelling tegen pesten op donderdag 7 november.

De interactieve voorstelling Victor en zijn Goedgevoel Machine wil aan de hand van grapjes, filmpjes, toneel en gesprekjes pesten bespreekbaar maken en nodigt de kinderen uit om op zoek te gaan naar positieve alternatieven.

De voorstelling is een initiatief van de vzw School Zonder Pesten en ze wordt elk jaar gratis aangeboden aan de basisscholen. Het stadsbestuur en Rotary Club Deinze slaan daarvoor de handen in elkaar. “Met dit aanbod willen we scholen ondersteunen om aandacht te hebben voor de pestproblematiek”, zegt Trees Van Hove, schepen bevoegd voor onderwijs. “De voorstelling is een interessant vertrekpunt om met de kinderen in gesprek te gaan. Door pesten regelmatig bespreekbaar te maken in de klas, leren kinderen hoe ze er mee om kunnen gaan.”

Op donderdag 7 november gaan de leerlingen van het eerste leerjaar van gemeenteschool ’t Wilgennest om 10.20 uur naar “Victor en zijn Goedgevoel Machine” in zaal De Klaproos.