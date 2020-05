School met besmette kleuter start maandag weer met contactonderwijs: “Geen nieuwe besmettingen” Anthony Statius

20 mei 2020

12u18 0 Deinze Basisschool Sint-Hendrik in Petegem (Deinze) start op maandag 25 mei opnieuw met contactonderwijs. Nadat Basisschool Sint-Hendrik in Petegem (Deinze) start op maandag 25 mei opnieuw met contactonderwijs. Nadat een kleuter in de noodopvang positief testte op het coronavirus, werd uit veiligheidsoverwegingen besloten om deze week nog geen les te geven op de school. “In de bubbel waarin de kleuter zat, werden gelukkig geen nieuwe besmettingen vastgesteld”, zegt directrice Veronique Mesure.

Basisschool Sint-Hendrik in de Deinse deelgemeente Petegem-aan-de-Leie mag na een week uitstel opnieuw starten met contactonderwijs. Normaal gezien zou het contactonderwijs voor de eerste-, tweede- en zesdejaars zoals in alle Deinse katholieke basisscholen op maandag 18 mei hervat worden, maar er werd beslist om de heropstart in de school in de Oostkouterlaan uit te stellen wegens een besmetting. Vorige week donderdag na schooltijd kwam de melding dat er bij een kleuter corona werd vastgesteld. Het kindje verbleef in de opvang van de school en daarom werden de nodige voorzorgsmaatregelen genomen. Met een week vertraging zullen de lessen op maandag 25 mei hervat worden.

Geen symptomen

“Er werd ondertussen een brief naar alle ouders gestuurd”, zegt directrice Veronique Mesure. “Het contact met de besmette kleuter zal maandag veertien dagen geleden zijn. Bij de kleuters en leerkrachten die in dezelfde bubbel van het kindje zaten, werden gelukkig geen symptomen van het virus vastgesteld. Diegenen die werden getest bleken allemaal niet besmet met het virus.”

“We zijn blij dat we maandag opnieuw kunnen starten met de lessen op school”, vervolgt de directrice. “In totaal komen er 150 leerlingen terug naar school, maar zij worden opgesplitst in groepen zodat er telkens maar 75 leerlingen in de lessen aanwezig zullen zijn, los van de kinderen in de noodopvang. De eerste- en tweedejaars komen telkens twee volle dagen naar school en de zesdejaars komen vier halve dagen per week. De klassen worden opgesplitst zodat er telkens maximaal 12 kinderen in een lokaal zitten. Uiteraard nemen we alle veiligheidsmaatregelen in acht.”