Scholen Vinkt en Zeveren livestreamen communie voor hele familie Anthony Statius

04 oktober 2020

21u40 22 Deinze In de kerk van Vinkt (Deinze) werd zaterdag de communie van 24 leerlingen uitgezonden via een livestream. Zo waren ook de grootouders, nonkel en tantes een beetje aanwezig bij het gebeuren.

Om alle familieleden de kans te geven de communieviering te volgen, werd in de kerk van Vinkt een livestream georganiseerd voor 24 leerlingen van de basisscholen van Zeveren en Vinkt.

“Het is de eerste keer dat zo’n livestream in een Deinse kerk werd georganiseerd”, zegt Els Vermeulen van het oudercomité. “Door de coronamaatregelen waren in de kerk zelf enkel ouders, broers en zussen toegelaten en dit tot grote teleurstelling van de grootouders, nonkels, tantes en andere familieleden. Ik vond een livestream een goede oplossing en samen met juf Charlotte De Graeve en met de hulp van een cameraploeg hebben we hen het gebeuren live laten volgen via een Facebook-link. ”