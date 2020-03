Schoenen Torfs sluit tijdelijk de deuren Anthony Statius

16 maart 2020

15u48 0 Deinze Schoenenketen Torfs sluit vanaf morgen al haar winkels om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ook de winkel in de Dorpsstraat in Astene (Deinze) gaat dicht.



“Vorige week kondigden wij aan om onze openingsuren uit te breiden”, klinkt het in een persmededeling van Schoenen Torfs. “Dit was gemotiveerd vanuit onze bezorgdheid om het bezoek van klanten te spreiden en economisch verlies te beperken. Deze beslissing was genomen op advies van de overheid. We zijn inmiddels een paar dagen verder en de toestand is verergerd. We kregen vele erg bezorgde reacties van medewerkers en klanten. In de eerste plaats zijn we bekommerd om de gezondheid van onze medewerkers én klanten. Daarom herzien wij ons standpunt van vorige week en sluiten we alle Torfs- en The Athlete’s Foot-winkels vanaf morgen dinsdag 17 maart. We houden deze regeling aan tot en met het weekend. Nadien evalueren we de situatie opnieuw.”