Schilderwerken De Roo wint eerste Teamtrophy Anthony Statius

25 augustus 2019

Schilderwerken De Roo heeft de eerste Deinze Industrie Teamtrophy gewonnen. Het bedrijf kaapte de eerste twee prijzen weg en een team van Demival vervolledigde het podium.

Zaterdagnamiddag vond de eerste Deinze Industrie Teamtrophy plaats in de domeinen van Teamadventure in De Brielmeersen. Vijftien teams van verschillende bedrijven uit de stad, goed voor 76 deelnemers in totaal, namen het tegen elkaar op in een reeks van proeven zoals archery tag en laser shooting.

“Een mooie opkomst voor de eerste editie, maar dit aantal zien we graag toenemen voor de tweede editie”, zegt organisator Yannic Demeyer. “Het enthousiasme van de teams was aanstekelijk en er heerste veel positiviteit. Zo reikten we aan Demival de prijs voor sportiviteit uit, omdat zij de groep die voor hen speelde en een speler te kort had, altijd hebben geholpen met een deelnemer van hun eigen team. Met de eerste twee plaatsen is Schilderwerken De Roo de duidelijke winnaar van deze eerste Teamtrophy. Volgend jaar hopen we op nog meer deelnemers zodat we de Deinse bedrijven nog meer op de kaart kunnen zetten.”