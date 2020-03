Schepen Van Hove bedankt vrijwilligers die breien voor Senegalese borelingen Anthony Statius

02 maart 2020

14u44 1 Deinze De Deinse schepen Trees Van Hove (CD&V) heeft maandag alle vrijwilligers bedankt die al jaren kledij maken voor Afrikaanse borelingen. De schepen reist regelmatig naar Senegal om er te helpen in een kraamkliniek.

Schepen van Lokaal Mondiaal Beleid Trees Van Hove (CD&V) kwam maandagnamiddag in LDC De Bosrank vertellen over haar avonturen als vroedvrouw in Afrika. Ze organiseerde er een koffietafel voor alle dames die al jarenlang kledij breien en naaien voor Afrikaanse borelingen.

“Ik werk al sinds 2002 als vroedvrouw in gezondheidsposten in Senegal”, vertelt Trees. “Aanvankelijk deed ik dit met studenten vroedkunde van Vives Kortrijk en momenteel op vrijwillige basis met collega’s en mijn man Luc Van Braeckel. Iedere keer neem ik zoveel mogelijk medisch materiaal mee, maar ook mutsen en andere kledij voor de pasgeboren kinderen. In de ziekenhuizen in Senegal zijn er geen couveuses en om te voorkomen dat de baby’s onderkoeld geraken, worden ze warm gehouden met wollen mutsen en kleedjes. Voor het maken van deze kledij kan ik al jaren rekenen op het brei- en naaiwerk van De Bosrank, de Breimadammen van Vinkt en andere vrijwilligers. Om hen te bedanken, heb ik hen uitgenodigd voor een bijeenkomst, waarbij ik uitleg geef over mijn nieuwe missie Tresafriq.”

Andere geïnteresseerden kunnen op woensdag 11 maart terecht in Huis van het Kind en indien er te veel inschrijvingen zijn, verhuist men naar de raadzaal van dienstencentrum Leiespiegel.

Inschrijven kan via Delphine.verschelde@gmail.be of trees@deinze.be.