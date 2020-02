Schepen Trees Van Hove vertelt over Afrika Anthony Statius

26 februari 2020

10u14 0 Deinze De Deinse schepen Trees Van Hove (CD&V) vertelt over haar avonturen als vroedvrouw in Afrika. De eerste lezing op maandag 2 maart in LDC De Bosrank is volzet en nu organiseert Trees een tweede sessie op woensdag 11 maart.

Schepen van Lokaal Mondiaal Beleid Trees Van Hove werkt sinds 2002 al vroedvrouw in gezondheidsposten in Senegal. Aanvankelijk deed ze dit met studenten vroedkunde van Vives Kortrijk en momenteel op vrijwillige basis met collega’s en haar man Luc Van Braeckel.

In ‘Het leven zoals het is in Afrika’ geeft Trees uitleg over haar nieuwe missie Tresafriq 2020. De voordracht op maandag 2 maart om 14 uur in LDC De Bosrank is ondertussen volzet. Geïnteresseerden kunnen nog op woensdag 11 maart terecht in Huis van het Kind en indien er te veel inschrijvingen zijn, verhuist men naar de raadzaal van dienstencentrum Leiespiegel.”

Inschrijven kan via Delphine.verschelde@gmail.be of trees@deinze.be.