Schepen Filip Vervaeke geeft in videoboodschap tips om mondmaskers correct te gebruiken: “Raak het masker niet aan, eenmaal je het draagt” Anthony Statius

20 april 2020

12u18 10

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. Deinze De Deinse schepen van Gezondheidszorg Filip Vervaeke (Open Deinze) geeft in een videoboodschap tips om mondmaskers correct te gebruiken. “Indien fout gedragen worden, geven ze een vals veiligheidsgevoel”, zegt Filip.

Samen met zijn dochters maakte Filip Vervaeke een filmpje over mondmaskers. De Deinse schepen van Gezondheidszorg is zelf actief als apotheker in Nevele en voelde zich daarom geroepen om wat advies te geven.

“In de strijd tegen het coronavirus zijn mondmaskers een actueel item geworden”, aldus Filip. “Patiënten die besmet zijn, dragen een mondmasker om hun omgeving te beschermen. Volgens de Nationale Veiligheidsraad zal het dragen van mondmaskers een belangrijke rol spelen zodra de coronamaatregelen versoepeld worden. Dit betekent dat ook mensen die in een goede gezondheid verkeren een mondmasker zullen dragen. Het is echter belangrijk dat men deze maskers correct gebruikt en daarom geef ik graag wat tips.”

Was je handen

“Was steeds je handen met water en zeep of ontsmettende alcoholgeld vooraleer je het masker aanbrengt. Bedek je mond en neus en zorg dat het masker goed aansluit op je gezicht. Probeer het masker niet aan te raken als je het draagt. Indien je het toch aanraakt, was dan opnieuw je handen. Vervang het masker wanneer het vochtig wordt. Om het te verwijderen, raak het niet aan de voorkant aan, maar maak het los via de elastiekjes aan de achterkant. Indien het gaat om een chirurgisch masker, gooi het dan meteen weg in een afgesloten vuilnisbak. Zelfgemaakte maskers kunnen gewassen worden op 60 tot 90 graden Celsius. Was daarna nogmaals je handen met water en zeep of met ontsmettende gel", besluit Filip.

Meer over Filip Vervaeke

gezondheid