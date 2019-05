SAVE-bord en bloemen voor verongelukte Ina Anthony Statius

26 mei 2019

08u27 0 Deinze Aan het kruispunt van de Dorpsstraat (N43) en de Pontstraat in Astene werd zaterdagmiddag een SAVE-bord onthuld ter herdenking van Ina Decock. Het meisje werd op 26 juni 2013 op die plaats aangereden door een auto toen ze de gewestweg overstak en een dag later overleed ze aan haar verwondingen. Op zaterdag 25 mei zou Ina 18 jaar geworden zijn.

Tientallen familieleden, vrienden en buren woonden zaterdagmiddag de herdenkingsplechtigheid en de onthulling van het SAVE-bord voor Ina Decock bij. Op de basisschool Mozaïek Astene, waarnaar het meisje op die dag zes jaar geleden aan het fietsen was, vond zaterdag ook het schoolfeest plaats. Tijdens de plechtigheid werd de muziek op school uitgezet en de leerkrachten, directieleden en ouders van de Parents for Mozaïek kwamen de familie van Ina steunen.

In naam van de school nam leerkracht Erwin Vanhoucke, die lesgaf aan Ina, het woord: “We herinneren ons nog allemaal de dag dat het slechte nieuws ons choqueerde. Na het fatale ongeval op de vooravond van de diploma-uitreiking van het zesde leerjaar gebeurde het onwezenlijke; Ina werd ons ontnomen. Plots was je er niet meer. Er bestond geen morgen meer, iedereen moest het nu plots doen met alleen maar herinneringen. Op school was je gekend als een zeer hulpvaardig meisje, steeds beleefd, omringd door vele vriendinnetjes, goedlachs. In de afscheidsviering beloofden we jou in ons hart mee te nemen. Wel Ina, dat is nog altijd zo. Je zit er nog steeds bij, op een mooi plekje. We denken nog aan jou. Als ik je lievelingsliedje Pompeii van Bastille hoor, als het jouw verjaardag is, als ik je foto aan het secretariaat passeer, als ik naar je bank kijk in de klas of als ik je laatste rustplaats voorbijfiets. Ergens ben je er nog, alleen niet op de manier waarop dat zou moeten zijn.”

Het verdriet was nog voelbaar aanwezig bij de aanwezigen. Ook burgemeester Jan Vermeulen (CD&V) kreeg het moeilijk tijdens zijn toespraak. Kort na het ongeval in 2013 begon de stad met lobbywerk bij het Agentschap Wegen en Verkeer voor het plaatsen van verkeerslichten aan het kruispunt. Deze staan er sinds maart 2019, dat is zes jaar na het ongeval. “Die verkeerslichten hadden er die dag moeten staan en eigenlijk nog veel vroeger”, zegt Jan. “Ik wil mij verontschuldigen in naam van alle overheden, die het toen niet nodig achtten om het kruispunt veiliger te maken. Wat hier gebeurd is, heeft heel veel veranderd in onze stad. In mijn gedachten fietst Ina nog vaak met mij mee.”

Tijdens een intiem moment stuurden papa Christof, mama Brenda en broers Tibo en Brecht ballonnen hemelwaarts op het liedje Een ster van Stan Van Samang. Daarna werden er bloemen neergelegd bij het SAVE-bord. De ouders van de basisschool die deelnamen aan de fietstocht konden in de namiddag nog een bloemetje planten bij het bord.

Op het einde van de herdenkingsplechtigheid werd door de mensen van de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) een lange lijst voorgelezen met namen van kinderen die in het verkeer om het leven zijn gekomen. “SAVE staat voor Samen Actief voor een Veilig Verkeer”, zegt Pim van Baarle va de vzw OVK. “Het bord bevat een dubbele boodschap: het is een signaal van solidariteit van de leden met de familie, maar daarnaast is het ook een sensibilisatie- en preventie-instrument. Het moet bestuurders aansporen om veilig te rijden, door hen er op te wijzen dat op die plek een kind of jongeren het leven liet.”